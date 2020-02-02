الجيش ينفذ كميناً لميليشيا الحوثي غرب الجوف

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، أمس السبت، في كمين محكم نفذته قوات الجيش، في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.

واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها بهجوم مفاجئ، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، كما ذكر موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير 3 عربات تابعة لها ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

وأحبطت قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف تسللاً للمليشيا المتمردة، باتجاه مواقع في جبال الساقية المحاذية لجبال “يام” شمالي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.