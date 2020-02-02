الأمم المتحدة ترحب بتكليف علاوي

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، وحثت على العمل سريعاً لتحقيق الإصلاحات وتلبية مطالب الشعب بالمساءلة والعدالة.

وذكر بيان صادر عن بلاسخارت أن “الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت رحبت بتكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، وتحثّ على العمل سريعاً أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهرية وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة”.

وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمة صعبة هي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعة ومصادقة البرلمان للمُضي قُدماً في إصلاحات هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحققُ العدالة والمساءلة”.

وأوضحت بلاسخارت أنه “لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدمِ دعمَ جميع الجهاتِ الفاعلةِ لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي”، لافتة إلى أن الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين، و يُعدّ مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب.

وأشارت إلى أن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات، داعية جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً، وأكدت الممثلة الأممية على مواصلة دعم الأمم المتحدة للشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف مساء أمس السبت محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.