تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في طيران أديل #وظايف_شاغرة

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة للعمل بمقر الشركة في الرياض والدمام وجدة.

ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين: سعودي / سعودية الجنسية.

المعرفة الأساسية بخدمة العملاء -شهادة الثانوية العامة كحد أدنى-خريج جديد أو خبرة داخل بيئة العملاء / المبيعات-إجادة الحاسب الآلي-العمر من 23 – 29 سنة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=1045696

مع العلم ان آخر موعد للتقديم هو يوم 13 / 2 / 2020.