وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة السعودية

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الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في المستشفيات التالية :

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن

مستشفى القوات المسلحة بنجران

مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

مستشفى القوات المسلحة بجازان

وفق المسميات التالية :

مطور تطبيقات (Applications Developer)

اخصائي امن سيبراني (Cybersecurity Specialist)

مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات / ITC Directo

RGN – NUCLEAR MEDICINE

Radiology Registrar / طبيب نائب أشعة

CONSULTANT ENDOCRINOLOGIST – استشاري غدد صماء

Infection Control Practitioner

(منسق ضبط العدوى) INFECTION CONTROL COORDINATOR – AL HADA MILITARY HOSPITAL

Infection Control Coordinator

طباخ / Cook

Mechanical Fabricator & Machinist / ميكانيكي الآت

Boiler Technician/ فني غلايات بخارية

RGN ANTE NATAL

RGN HDU ممرض/ــة العناية الفائقة

RGN – NICU/ اطفال حديثي الولادة

RGN ER – Faisal

MIDWIFE ER

RGN OB GYNAE CLINIC

RGN- POST PARTUM

RGN GYNAE WARD

MIDWIFE – LABOUR & DELIVERY

RGN DENTAL

RGN FCM
RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD

RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER
RGN OR KFMH – ممرض/ـــة العمليات مدينة الملك فيصل
RGN MALE CARDIAC WARD- PKBSCC

RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC
ASSISTANT ACCOUNTANT – HR\ مساعد محاسب الموارد البشرية
Boiler Operator / مشغل غلايات بخارية

Physical Therapy Specialist / اخصائي علاج طبيعي
اخصائية اجتماعية_ SOCIAL WORKER
أخصائي احصاء

مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى
محاضرة قبالة / معهد التمريض
طبيب أسنان عام / General Dental Practitioner

Registrar Family Medicine / طبيب نائب طب أسرة
Consultant Radiologist / استشاري أشعة

ER REGISTRAR
استشاري أمراض باطنية / Consultant Internal Medicine

وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط:

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results