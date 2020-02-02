“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعًا لبحث خطة السلام الأمريكية

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة، غدًا، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.

وجددت المنظمة، التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من إستعادة حقوقه المشروعة ، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المنظمة، أكدت في بيان صحافي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.