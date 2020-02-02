الأردن يمنع الصينيين الذين غادروا بلدهم قبل أقل من أسبوعين من دخول المملكة

قرر الأردن، منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الانباء الأردنية (بترا) إن وزير الداخلية سلامة حماد، قرر عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الاراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول المملكة.

وأضافت أن هذا القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل مدة أسبوعين يأتي لغايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأراضي الأردنية.

ويعمل 1800 عامل صيني في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك، وفرض الأردن الحجر الصحي على هؤلاء كإجراء وقائي.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، الجمعة، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة “حال طوارئ” على الصعيد الدولي.

وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن بلاده قامت بوضع كواشف حرارية في المطار والمعابر الحدودية للتأكد من الحرارة غير الطبيعية عند المسافرين والتأكد ما إذا كانوا على إتصال مع أي أشخاص قادمين من الصين.

وأضاف: “تم تجهيز مستشفى بسعة 75 سريرا ضمن حرم مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لعزل أي حالة يتم إكتشافها أو تسجيلها في الأردن”.

وأجلت طائرة أردنية، السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية مركز وباء فيروس كورونا.