طقس الإثنين.. سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وذكرت في تقريرها عن طقس غدا الاثنين، “تكون السماء غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة”.

ونبّهت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظتي الطائف وميسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.