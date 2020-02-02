بعد ظهور “كورونا المستجد “.. تعرف على أخطر الأمراض التي ضربت العالم في العقدين الأخيرين

مع بداية العقدين الأول و الثاني من القرن الحادي و العشرين شهد العالم انتشارا واسعاً لأمراض حديثة وصفها متخصصون وخبراء بأنها نتيجة أخطاء وممارسات تمت على أيدي البشر .

وكانت البداية مع “سارس”، الذي انتشر بداية عام 2002 ، من هذا القرن.

وتشهد هذه الأيام عودة مرعبة لمرض كورونا ، الذي تحور لفيروس مستجد من كورونا القديم، و كانت مدينة ووهان الصينية على موعد مع بدء ظهور الفيروس ،الذي سرعان ما انتشر عالميا، مما دفع الكثير من دول العالم لفرض حظر السفرمن و إلى الصين مع تشديد الإجراءات السياحية وتحديدا على سكان مدينة ووهان، التي أشارت صحيفة ( ديلي ميل ) إلى أنها قامت ببناء معمل لدراسة “سارس” و ” إيبولا” في ، رغم تحذيرها من خبراء السلامة الأحيائية الأمريكيين عام 2017 بأن فيروس مشابه لفيروس سارس قد “يهرب” ، ومع انتشار فيروس آخر من مرض كورونا نستعرض أبرز الأمراض التي انتشرت في هذا القرن.

سارس

مرض سارس (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة) ظهر لأول مرة في الصين في نوفمبر 2002، و وفقا لمنظمة الصحة العالمية WHO أصاب وباء السارس 26 بلداً وأدى إلى أكثر من 8000 حالة في عام 2003, وأدى إلى وفاة 800 شخص في مختلف أنحاء العالم .

إنفلونزا الطيور

كانت بداية المرض في القرن الثامن عشر وهو مرض فيروسي كان يصيب الطيور فقط ونادرا مايصيب البشر.

وفي عام 1997 أصيب 18 شخصا بـ “أنفلونزا الطيور” و مات 7 منهم ،ليتفشى المرض في عام 2004 حيث انتقل الى أكثر من دولة لأكثر من قارة، متسببا بخسائر مالية و بشرية كبيرة .

وسجلت آخر إصابات بالفيروس في عام 2013 ، حيث أصيب 300 شخص بالأنفلونزا ، ومن بعد ذلك التاريخ أصبحت الإصابة به قليلا و نادرة و قد انخفض عدد المصابين به .

إنفلونزا الخنازير

كانت البداية مع تعرُّف العلماء على سلالة معينة من إنفلونزا الخنازير تُعرف باسم H1N1 في ربيع 2009 ،وفي الواقع كان هذا الفيروس مَزيج من الفيروسات الواردة من الخنازير والطيور والبشر، وفي موسم الإنفلونزا لعام 2009-2010، و تحديدا في أغسطس 2010 أكدت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء هذا الوباء العالمي، لتعلن المنظمة في 4 يونيو 2010 عن وفاة 18138 شخص جراء الوباء الذي انتشر في كل قارات العالم .

إيبولا

مرض فيروس إي بولا المعروف سابقاً باسم حمى إي بولا النزفية، هو مرض وخيم يصيب الإنسان وغالباً ما يكون قاتلاً.

وقد ظهر مرض فيروس إي بولا لأول مرة عام 1976, وفي الأعوام الممتدة ما بين 2014 و2016 ضرب إي بولا بقوة ، وانتشر بين العديد من الدول وأودى بحياة الكثيرين.

كورونا الشرق الأوسط

اكتشف فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012 ، ووصل عدد الوفيات الى 858 شخصا في ذلك العام ، و انتشر المرض إلى باقي دول الشرق الاوسط و إفريقيا و اسيا و أوروبا ، وفي عام 2014 و تم حجز اول مصاب في امريكا بالفيروس ، وفي عام 2015 سجلت حالتان في ولاية فلوريدا ومنذ أواخر عام 2015 لم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض . ، وو فيما صل مجموع الوفيات حتى سبتمبر2015 550 شخصا ، و عدد المصابين 1299 شخصا .

كورونا 2019 الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية”WHO”اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا -نوع سابع تحديدًا- في مدينة ” ووهان الصينية وتم تسميته بفيروس كورونا ٢٠١٩م الجديد. وسجلت أول حالة وفاة بسببه في 9 يناير من هذا العام , و مع أواخر يناير٢٠٢٠م بدأت الحالات تتزايد من ٣٠٠لأكثر وبدأ تسجيل الوفيات بسببه وانتشر في العالم .

ورغم أن الفيروس قتل عددا كبيار من المصابين به إلا أن أعداد المصابين به قليلة، ويرجع هذا لصعوبة انتقاله من شخص لآخر .

وقد تحركت المنظمات العالمية الصحية للحد من أنتشاره ومن خطورته , و بلغ عدد الوفيات حتى الآن 80 شخصا و عدد المصابين 2750 شخصا في الصين فقط, بالإضافة لمصابين في عدد من دول العالم.