تركي يعتدي على عائلة سعودية: غير مرحب بكم #استهداف_مستثمر_سعودي_بتركيا

أثار مقطع فيديو لمواطن تركي موجة غضب مغردين سعوديين على تويتر، بعدما توجه بألفاظ نابية إلى عائلة سعودية كانت في زيارة إلى تركيا.

وتداول مغردون هاشتاج “#تركي_يتهجم_على_عايله_سعوديه”، معربين عن غضبهم إزاء ما تعرضت له تلك العائلة من قبل الرجل التركي الذي تهجم عليها أثناء قضاء رحلة سياحية.

ويظهر الفيديو المواطن التركي وهو يتوجه نحو عائلة سعودية في مصعد، حيث سبهم بألفاظ خارجة وصرخ فيهم بقوله “لا نرحب بكم في هذا البلاد”.

وطالب ناشطون المواطنين بالتوقف عن زيارة تركيا لما يتعرض له الزوار العرب من اعتداءات ارتفعت وتيرتها ينفذها أترك.

وخلال العام الماضي، نشرت السفارة السعودية في تركيا عدة تحذيرات وتوجيهات للسياح السعوديين في تركيا، بضرورة أخذ الحيطة خلال زياراتهم خوفا من عمليات النصب أو الاعتداء.