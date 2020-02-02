سفينة حربية يابانية تبحر إلى خليج عمان لحراسة ناقلات النفط

أبحرت سفينة حربية يابانية إلى خليج عمان يوم الأحد وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط، لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من النفط.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم السفينة الحربية تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها ”تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان“.

وحضر المراسم 500 فرد من أقارب البحارة وممثلون عن الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وقالت حكومة آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر.

ولن تنضم السفينة التي سترافقها طائرتان للدوريات البحرية إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة أو إلى أي تحالفات بحرية أخرى بالمنطقة.

وازداد التوتر بالشرق الأوسط منذ احتدام الخلاف بين إيران والولايات المتحدة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وما تلاه من إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في عدة هجمات على سفن تجارية دولية منها ناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس لكن طهران نفت الاتهام.

وبجانب خليج عمان، ستقوم تاكانامي، التي تحمل على متنها مئتي بحار وطائرتي هليكوبتر، بدوريات في شمال بحر العرب وخليج عدن لكنها لن تدخل مضيق هرمز.

وأرسلت دول أخرى منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سفنا حربية للمنطقة.