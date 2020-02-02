قناة الجزيرة تحرك خلاياها الإرهابية وتعيد مصطلح “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” #مذيع_الجزيره_يدعو_للاغتيال

بعد نحو شهرين من حادثة إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الأمريكية الجوية، والتي أكدت التحقيقات الأمريكية بشأنها أنها فردية ولا تمت للمملكة العربية السعودية، أعادت قناة الجزيرة مصطلح “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” التي كانت تتبناه حتى قبل ظهور التنظيم عام 2009 باليمن، في تقرير عن الحادث أرادت به أبعاد أخرى.

وعلى مدار سنوات التنظيم كانت قناة الجزيرة القطرية المنفذ الوحيد لترويج فيديوهات التنظيم، ومع توالي قيادات التنظيم منذ الإرهابي ناصر الوحيشي ومن بعده قاسم الرميلي فتحت الجزيرة منصاتها الإعلامية لتوصيل رسائلهم إلى العالم في جريمة مهنية التصقت بسمعتها.

واندثر مصطلح “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” خلال السنوات الماضية بعد القضاء على قيادات تنظيم القاعدة التي تتواجد أغلبها في اليمن، إلا أن الجزيرة عادت مؤخرا إلى تبني هذا المصطلح في محاولة لإعادة علاقاتها مع تنظيم القاعدة مثلما كانت في السابق على وصال مع التنظيم ونشر تسجيلات التابعة له بهدف نشر الفوضى في المنطقة وهو المشروع التي كانت تؤمن به قطر وتتبناه.