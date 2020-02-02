مقابلات شخصية للمترجمين المكلفين بالعمل مع الهيئة في موسم العمرة والحج

بدأت لجنة المقابلات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، إجراء المقابلات للمترجمين المكلفين بالعمل في المراكز التوجيهية والإشرافية في هيئة مكة المكرمة وبلغ عدد من أجريت له المقابلة أكثر من ٨٧ متقدماً ممن يجيدون التحدث باللغات الحية ويحملون الشهادات العلمية العليا والتي تؤهلهم للعمل والمشاركة مع الهيئة في خدمة زوار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحرص على استقطاب كادر مؤهل بالعلم والمعرفة باللغات الحية لتهيئة فريق عمل قادر على خدمة ضيوف الرحمن القادمين من عدة بلدان وفق الخطط المعدة لذلك، والتي تعتبر جزءًا يسيرًا من الخدمات الجليلة التي دأبت على تقديمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أهمية إجراء المقابلات الشخصية لاختيار العاملين في حقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق معايير تضعها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترتقي بمستوى الأداء المحقق لرؤية المملكة 2030

مبيناً أن لجنة المقابلات تحظى بدعم ومتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.