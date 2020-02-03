السعودية تستضيف أكثر من 100 خبير عالمي مختصين في الأمن السيبراني الثلاثاء

تستضيف السعودية غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين أعمال المنتدى الدولي الأول للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 100 مسؤول وخبير عالمي بينهم ثلاثة رؤساء تنفيذيون من كبرى شركات العالم في مجال النفط.

قال بيان رسمي نشرته وكالة الانباء السعودية”واس” إن “هذا المنتدى الأول من نوعه في المنطقة في وقت يواجه فيه العالم مخاطر وتهديدات سيبرانية متزايدة تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهتها والحد من آثارها الأمر الذي يبرهن أهمية هذا الحدث”.

ويتزامن تنظيم هذا المنتدى مع تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 في مدينة الرياض علاوة على ما تشهده المملكة من مشروعات استثمارية وتقنية ضخمة وفق رؤية المملكة 2030 التي تواكب كذلك للأهمية الكبرى للأمن السيبراني والتحولات الكبيرة التي يشهدها على المستوى العالمي.

وسيشارك في تلك الجلسات مجموعة من المتحدثين البارزين يشمل ذلك رؤساء تنفيذيون لثلاث من كبرى شركات العالم في مجال النفط وهي شركة أرامكو، وشركة شلمبرجير، وشركة إيكر.

ويشارك في المؤتمر عدد من مسؤولي حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة في جهات حكومية في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة ، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والهند، وكوريا الجنوبية، وإستونيا.