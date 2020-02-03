١٤ مليون ريال أرباح نقل المعتمرين في مكة خلال موسم العمرة

توقع نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقا، محمد سعد القرشي أن يصل أرباح نقل الزوار والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام، وأحياء مكة المكرمة خلال موسم العمرة الحالي إلى ما قبل شهر رمضان المبارك بأكثر من ١٣ مليون ريال.

وأوضح أن هناك أكثر من ٤٠ شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال زوار بيت الله الحرام عبر نحو ٣٠٠٠ سيارة أجرة نظامية، إلى مواقف السيارات والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة.

وأبان أن هناك أكثر من ٦ آلاف حافلة مصرحة ومجهزة تساهم في نقل الزوار والمعتمرين إلى المسجد الحرام.