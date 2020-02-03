“دانييل” يواصل رفع راية عائلة مالديني مع ميلان الإيطالي

واصل الشاب دانييل مالديني رفع راية عائلته مع ميلان، عندما شارك لأول مرة في الدوري الإيطالي، ليسير على خطى والده باولو، وجده الراحل تشيزاري.

شارك لاعب الوسط المهاجم (18 عاماً)، مرتدياً القميص رقم 98، في الوقت بدل الضائع من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع فيرونا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مالديني قوله: “كان حلماً، لكن النتيجة جاءت مؤسفة، نأمل في حصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل”.

وأضاف: “المشاركة كانت تمثل هدفاً وضعته لنفسي، والآن أتمنى مواصلة هذا الأمر”.

وخاض المدير التقني الحالي لميلان باولو، رقماً قياسياً مع النادي في الدوري برصيد 647 مباراة، وحصد لقب الدوري 7 مرات، إضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات قبل اعتزاله في 2009.

أما القائد السابق تشيزاري، الذي توفي عام 2016، ففاز بلقب الدوري 4 مرات، وبكأس أوروبا خلال 12 موسماً كلاعب، قبل أن يتولى تدريب النادي في حقبتين.