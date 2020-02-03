WWE تعلن رسمياً عن طرفي نزال لقب سماكداون في سوبر شوداون السعودية

سوف يدافع بطلا سماكداون للتاج تيم كوفي كينجستون وبيج إي عن لقبهما أمام جون موريسون و ذا ميز في عرض سوبر شوداون السعودية الذي سيقام في 27 فبراير الجاري في الرياض.

وسوف يكون هذا النزال هو أول نزال لجون موريسون على بطولة منذ عودته إلى WWE بعد فترة غياب طويلة عن الحلبة.

واستطاع ذا ميز وجون موريسون الحصول على تلك الفرصة بعد الانتصار في نزال رباعي أمام فرق هيفي ماشيناري وذا ريفايفال ولوتشا هاوس بارتي ليكونا أمامهما فرصة للمنافسة على الذهب.

عرض سوبر شوداون سوف يقام في القاعة الدولية بالرياض بوليفارد في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض يوم الخميس 27 فبراير الجاري.