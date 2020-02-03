أسعار النفط تهبط مع خفض الصين أحجام التكرير

تراجعت أسعار خام برنت اليوم الاثنين إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في اعقاب

تفشي فيروس تاجي هناك.

وثمة دلائل على أن الطلب على الوقود في الصين ينخفض مع إلغاء شركات الطيران رحلات لوقف انتشار الفيروس وتأجيل مقاطعات إعادة فتح مصانع عقب عطلة العام القمري الجديد.

وتعطلت سلاسل الإمدادات في ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم، مما دفع سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، لخفض الإنتاج نحو 12 بالمئة الشهر الجاري.

وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة. وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1 بالمئة مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني 2019.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.66 دولار للبرميل بعدما سجل أقل مستوى للجلسة عند 50.42 دولار بانخفاض 2.2 بالمئة وهو أقل سعر منذ 14 يناير كانون الثاني 2019.

وقد تُقدم منظمة أوبك وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس آذار ليصبح فبراير شباط من أجل مناقشة أثر تفشى الفيروس على الطلب.

وقالت مصادر في أوبك+ إن من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعا لتقييم تأثير الفيروس هذا الأسبوع.