الصحة: الفحوصات الأولى للطلاب العشرة القادمين من الصين سلبية

أكدت وزارة الصحة اليوم الإثنين أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية كانت سلبية ولله الحمد، لافتةً أن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة ١٤ يوم تحت الإشراف الطبي الكامل وذلك لإستكمال عمل فحوصات إضافية لهم والإطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

تجدر الإشارة أن الطلاب العشرة قد وصلوا إلى المملكة يوم أمس الأحد بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة ، وقد إستقبلتهم الطواقم الطبية وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث تواصل الصحة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من وفادة الفيروس إلى المملكة بإذن الله وذلك من خلال مواصلة فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفايروس والوقاية منه بإذن الله.

كما أكدت الوزارة على الجاهزية التامة بغرف العزل داخل المستشفيات، وبادر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة منذ بداية إكتشاف الفيروس في الصين بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال تنفيذ عدد من الإحترازات الوقائية.

ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما تجدر الإشارة أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( Saudi CDC) بوزارة الصحة قد أوضح سابقاً أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة.