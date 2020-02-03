ريال مدريد وبرشلونة يتطلعان لمواصلة مستويات الدوري في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

مع انطلاق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم غدا الثلاثاء، يتطلع ريال مدريد وبرشلونة إلى مواصلة اللعب بمستويات مقنعة من أجل تخطي منافسيهما ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو، على الترتيب، والصعود للمربع الذهبي.

وتفتتح منافسات دور الثمانية غدا بلقاء غرناطة مع بلنسية وتشهد لقاء ميرانديس مع فياريال مساء الأربعاء على أن تختتم مساء الخميس بلقاء ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد وبرشلونة مع مضيفه أتلتيك بيلباو.

ويتطلع برشلونة إلى تعويض كبوات الموسم الماضي، لكنه لن يكون مطالبا بذلك بالوصول فقط إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وإنما بالفوز أيضا بلقب كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد ليفربول الإنجليزي، وخسر أمام بلنسية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة عقب المباراة التي فاز فيها الفريق على ليفانتي 2 / 1 أمس الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني “المباراة المقبلة دائما ما تكون المباراة الأهم.

وأضاف “في هذا النادي، يجب عليك تحقيق الفوز دائما. نواجه مباراة مهمة في الكأس وأمام منافس دائما ما يشكل ضغطا كبيرا عندما يلعب وسط جماهيره.

ويدرك برشلونة مدى صعوبة مواجهة أتلتيك بيلباو على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان أتلتيك بيلباو قد تغلب على برشلونة 1 / صفر في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم، وقد سجل أريتز أدوريز هدف الفوز لبيلباو في الثواني الأخيرة من المباراة.

ويتوقع ألا يجري سيتين تغييرات عديدة على التشكيل الذي خاض به مباراة أمس، والتي شهدت ثنائية للنجم الصاعد أنسو فاتي سجلها بمساعدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلى الجانب الآخر، قال جايزكا جاريتانو المدير الفني لأتلتيك بيلباو عقب هزيمة الفريق على ملعبه أمام خيتافي صفر / 2 أمس الأحد “دائما ما أركز على الدوري أكثر من الكأس.

لكن الطموح يبدو مختلفا لدى المهاجم المخضرم أدوريز، حيث يقضي موسمه الأخير في الدوري الإسباني وربما تشكل بطولة الكأس الفرصة الأخيرة بالنسبة له لاعتلاء منصة التتويج.

أما ريال مدريد، فيستضيف فريق باسكي ىخر هو ريال سوسييداد على ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة مدريد.

وكما هو حال أتلتيك بيلباو، يخوض ريال سوسييداد المباراة بأمل نفض غبار الأداء المخيب للأمال في الدوري، حيث خسر أمس الأحد 1 / 2 أمام ليجانيس المهدد بالهبوط.

وقال إيمانول أجواسيل المدير الفني لريال سوسييداد عقب هزيمة الفريق في مباراة أمس إثر تلقي الهدف الثاني في الوقت القاتل “إنه أمر مؤلم أن نخسر في الدقيقة الأخيرة. نحن في ذهول وانزعاج. كنا نتطلع إلى أسبوع جيد (عبر مواجهة ريال مدريد) وكنا نأمل الاستعداد لهذه المواجهة بشكل جيد.

وواجه مدرب سوسييداد اتهامات بأنه أراح عددا من اللاعبين الأساسيين لانشغاله بمباراة ريال مدريد، لكنه رد قائلا “اليوم لم نكن نفكر بشأن ريال مدريد. وإنما اخترت تشكيلة من أجل الفوز بهذه المباراة.

أما ريال مدريد، الذي يدربه المدير الفني زين الدين زيدان، فيخوض المباراة بثقة عالية بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 21 مباراة متتالية، وقد تغلب على أتلتيكو مدريد 1 / صفر أمس الأول السبت في مباراة الديربي ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وبعد العروض القوية لريال مدريد وتفادي الهزائم، ارتفع سقف طموحات جماهيره، التي باتت تتطلع إلى التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال هذا الموسم.

وقال زيدان “لم نقترب بعد من الثلاثية،. الموسم لا يزال طويلا وأمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه. وحتى الآن توجنا فقط بكأس السوبر.