رئيس الوزراء الياباني: لن نلغي الأولمبياد بسبب كورونا

أكد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية، لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

قالت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو: “منظمو الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون في إلغائها”.

وأضاف: “سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة، وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية”.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصاً في الصين حتى الآن، كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم.

وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 يوليو (تموز)، و9 من أغسطس (آب) المقبل.