حملة على الباعة الجائلين وخُطط رقابية على السوق المركزي بمكة المكرمة

نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية بحي ريع ذاخر، وذلك ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من ظاهرة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بمصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وحجز سيارات الباعة المخالفين، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن للمواطنين والمقيمين دور كبير في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات البلدية، مهيباً بالإبلاغ عن أي ملاحظة عن طريق نظام “بلدي” 940 ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، مشيرًا إلى أن فرق مراقبة الأسواق تقوم بجولات دورية طيلة أيام الأسبوع لمكافحة الظواهر السلبية والقضاء على كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.