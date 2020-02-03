الكاتبة حصة الدوسري تتساءل عن إخفاق 100 طالبة في اختبار CBT للكلية التقنية الأجنبية في الخبر

قالت الكاتبة الصحفية حصة الدوسري، إن طالبات الكلية التقنية الأجنبية بالخبر، طالبن في سبتمبر من العام الماضي، بمناقشة قضاياهن كان أبرزها التظلم البين في اختبار الـ CBT الذي يعد بمثابة المعضلة العظمى والتي لم يجدن طالبات التميز حلًا لها، لافتة إلى هناك 100 طالبة وأكثر لم تجتزن الاختبار.

وتساءلت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا”، هل السبب في ذلك انعدام أهلية الكادر التعليمي الذي يُدرس للطالبات لتكون مخرجات الاختبار إخفاق 100 طالبة وأكثر أم أن عامل الظلم والتعسف يخضع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركات كلية التميز والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟

وأوضحت أن الكلية التقنية بالخبر تخضع لإدارة أجنبية، لافتة إلى أن عميدة الكلية “الأجنبية” كان ردها على ظلم الطالبات: “دولتكم هي اللي ظالمتكم”، وهو ما أكدته إحدى الطالبات وتدعى “نورا” خلال مداخلة لها في البرنامج