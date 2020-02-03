بورصة قطر تواصل الهبوط.. وخسائر في أسهم عشرات الشركات

واصلت بورصة قطر تراجعها لليوم الثاني على التوالي، في ختام جلسة الإثنين، فيما سجلت 39 شركة تراجعاً في قيمتها السوقية، مدفوعة باستمرار العزوف عن التداول لعديد من المستثمرين في انتظار انتهاء إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للعام الماضي 2019.

ويتزامن التراجع الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها السنوية للعام الماضي، وسط توقعات بتذبذبات قد تشهدها غالبية الشركات المدرجة، خاصة في قطاعات الصناعة والعقارات.

كذلك، يأتي التراجع مدفوعاً بعوامل خارجية مرتبطة بتخوفات عالمية من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 360 حتى صباح الإثنين، وسط انتشار في أربع قارات بحسب بيانات حكومية صينية.