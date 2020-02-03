الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بناءاً على التنبيهات المتقدمة والصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

وأهابت المديرية بالجميع بمتابعة التعليمات وإرشادات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد ورفع جاهزيتها من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.