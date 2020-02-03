إصابة 19 في حادث تصادم بعسير

أصيب 19 شخصا في حادث تصادم بعسير، اليوم، وصرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، بأن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم طرف واحد (باص) على طريق وادي بن هشبل (السليل) ما أدى إلى عدد من الإصابات.

وأضاف في بيان صحفي: “فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعه ٩:٢٥ صباح اليوم ، توجهت 6 فرق إسعافية للموقع واتضح وجود 19 إصابة بين متوسطة وبسيطة”.

وأردف: “تم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الإسعافية وتم نقل 16 إصابة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الخميس المدني بينما نقلت 3 حالات عن طريق فرق إسعافيه أخرى مشاركة في الموقع”.