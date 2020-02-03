بعد أن دخلت السوق ووصلت للمستهلكين.. التجارة تتحرك متأخرة لاستدعاء 2500 سيارة هيونداي

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2.548 مركبة هونداي 2020 sonata لاستهلاك زيت المحرك بشكل أعلى من الطبيعي.

وجاء إعلان الوزارة بعدما دخلت نوع السيارة المذكور إلى سوق المملكة ووصلت أيضا إلى المستهلكين.

ووجهت الوزارة صدمة للمستهلكين عندما أعلنت أن خللا في المركبة يتسبب في استهلاك زيت المحرك بشكل أعلى من الطبيعي أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى تعطل المحرك.

ودعت الوزارة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط (https://recalls.sa/) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.