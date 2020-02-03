السماح بالدعاية لمشروبات الطاقة ورعاية الشركات للمناسبات الرياضية والاجتماعية

قرر مجلس الوزراء إلغاء الحظر المفروض على إعلانات مشروبات الطاقة ورعاية شركاتها للمناسبات الرياضية والاجتماعبة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء إلغاء مادتين، الأولى تنص على “يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى”.

فيما تنص المادة الثانية من القرار الذي يحمل رقم (176) وصدر 2/ 5/ 1435، على “يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها”.