السعودية تعلن دعم السودان اقتصاديا والمساعدة في رفع اسمه من قائمة الإرهاب

التقى السفير الصديق عبد العزيز، وكيل وزارة الخارجية، بمكتبه ظهر الاثنين بسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر، وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير السعودي أن توجه بلاده في الفترة القادمة سينصب على دعم السودان اقتصادياً والمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من جانبه أكد الوكيل أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في موعدها بإعتبارها المحرك لكافة مجالات التعاون المشترك بينهما، مشيداً بالعلاقات المتطورة بين البلدين.