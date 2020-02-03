مفاوضات سعودية لشراء نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي

قال مصدر مطلع على الوضع لرويترز إن هناك مفاوضات سعودية ومحادثات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مقابل نحو 447 مليون دولار، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضاف المصدر أن أطرافا سعودية ومجموعة يقودها الممول البريطاني أماندا ستافيلي يجريان مناقشات لشراء نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

الملياردير البريطاني مايك آشلي، الذي يملك حصة مسيطرة في النادي، لم يكن يحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين ، وقاطع الآلاف المباريات هذا الموسم احتجاجًا على ملكيته.

ويذكر أن ما يقرب من ثلث أندية كرة القدم الإنجليزية تحت ملكية أجنبية، منها أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد فهي في أيدي أمريكا بينما مانشستر سيتي مملوكة لمجموعة أبو ظبي المتحدة.