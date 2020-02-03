جامعات مصرية تفرض حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس

أصدرت جامعات مصرية قرارا بفرض حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس وأطقم الطبيبات العاملات بمستشفيات الجامعات.

وقرر رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، اليوم الاثنين، حظر ارتداء النقاب لعضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة القاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب.

ووفقا لقرار رئيس الجامعة، فإنه يحظر أيضا على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات، ومن يخالف الخظر يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعلى كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات تفيذ هذا القرار.

وجاء قرار رئيس جامعة عين شمس بعد أيام من قرار رئيس جامعة القاهرة عثمان الخشت من حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.