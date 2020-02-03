لأول مرة… جوجل تكشف عن أرباح يوتيوب السنوية من الإعلانات

حققت منصة يوتيوب إيرادات من الإعلانات تعرب من 5 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب ما كشفت عنه غوغل الاثنين، ضمن تقرير أرباح الشركة الأم ألفابيت خلال الربع الأخير من العام.

وهذه هي المرة الأولى منذ أن اشترت غوغل منصة يوتيوب قبل نحو 15 عاما مقابل 1.65 مليار دولار، يتم فيها الكشف عن حجم الأموال التي تساهم فيه الإعلانات على يوتيوب لمجمل إيرادات شركة غوغل العملاقة.

وهذا يجعل مساهمة يوتيوب الشهرية تقارب الـ15 مليار دولار سنويا، أي 10 بالمئة من مجمل إيرادات غوغل.

وبشكل عام، حققت شركة ألفابيت عائدات بلغت 46 مليار دولار في ربع العام، المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع قدره 17 في المائة عن عام 2018.

كان ما يقرب من 10.7 مليار دولار من ذلك المبلغ ربحا، كما تقول الشركة. ولا يزال نشاط محرك البحث غوغل هو أكبر صانع للأرباح في إمبراطورية ألفابيت المترامية الأطراف، حقق مكاسب بـ27.2 مليار دولار في هذا الربع من العام.

ولكن إلى جانب إيرادات إعلانات يوتيوب، تكشف غوغل أيضا عن الأداء المالي لقسم الحوسبة السحابية، الذي حقق 2.6 مليار دولار من العائدات خلال الربع، كما كشف التقرير.