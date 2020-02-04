إصابة ١١ في حادث تصادم بالطائف

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 7:50 مساء امس بلاغاً عن حادث تصادم وقع على مركبتين تقل عائلتين وذلك بعد المويه تقريبا بثلاثون كيلوا باتجاه الطائف.

وقد أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي .

وعند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع ١١ حالة إسعافية وعليه فقد تم فرز الاصابات بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية لهم حيث صنفت حالتين بالمتوسطة فيما صنفت باقي الحالات بالبسيطة وعلى إثرها تم التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.