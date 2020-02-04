عاجل…. بالأسماء: “التعليم” تعيّن 219 بديلة على وظائف إدارية

صدر قرار مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود الفهيد بتعيين 219 بديلة على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة ممن تم التعاقد معهن كبديلات ومنحهن راتب الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ المباشرة.

ووجهت الوزارة مديري التعليم بتوجيه المعينات في مكاتب التعليم والاقسام النسائية ويكون ذلك وفق الاحتياج على أن يصرف للمعينات راتب شهر بدل تعيين مالم يكن لهن سابق خدمة في الدولة ويعتبرن تحت التجربة لمدة سنة ويعاملن وفقا للمادة 45 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وشدد القرار الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه على عدم تمكينهن من المباشرة إلا بعد التاكد من الوثيقة الاصلية للمؤهل واستكمال المسوغات للتعيين والزامهن بإقرار خطي بأنهن لا يشغلن وظائف حكومية أو لهن سابق خدمة بالعمل على وظائف حكومية وفي حال اتضاح ذلك يحق للوزارة إلغاء قرار تعينها.

وتسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة خلال 15 يوما والغاء تعيين من لم تباشر على أن يلحقن ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم.