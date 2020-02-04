إصابة مواطن وتلف مركبات في حادثة إطلاق نار بوسط الخرطوم

تمكنت قوة من شرطة النجدة من القبض علي اثنين من المتهمين إثر بلاغ تقدم به أحد المقيمين بحي الصحافة بالخرطوم.

وفور ورود البلاغ وأثناء تعامل القوة مع المتهمين حاولا الهرب وبعد تضييق الخناق عليهما وملاحقتهما من قبل الشرطة قام أحدهما بإطلاق عيار ناري وإصابة أحد المواطنين بالساق، وتعرضت بعض المركبات للتلف وتم إسعافه لتلقي العلاج وتوقيف المتهمين واتخاذ اجراءات بلاغ بقسم شرطة الصحافة.

وأكدت شرطة ولاية الخرطوم قدرتها على التعامل مع كافة البلاغات عبر الرقم المجاني 999 بالسرعة والحسم القانوني لكل مظاهر التفلت حفاظاً على الطمأنينة والسلامة العامة.