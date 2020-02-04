بالصور.. جمل سائب يتسبب في إصابة معلمات وسائقهن بالطائف #حوادث_المعلمات

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي ودوريات المرور حادث لحافلة تقل عدد من معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق “عشيرة – المحاني” التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة

وأنقذت العناية الإلهية معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق “عشيرة – المحاني”.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي سلامة المعلمات البالغ عددهن 6 معلمات واللاتي تعرضت مركبتهن لحادث اصطدام لجمل سائب صباح اليوم على طريق عشيرة المحاني أثناء توجههن إلى مدرستهن بحفر كشب شمال الطائف ، حيث لم يصب أحد منهن بأذى ولله الحمد باستثناء سائق المركبة الذي أصيب بإصابات متوسطة نقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما واصلت المعلمات عملهن ويومهن الدراسي بالمدرسة . فيما تابع المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي حالة المعلمات واطمئن على صحتهن ووجه بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهن متمنيا السلامة للجميع.