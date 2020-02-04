عاجل… البحث الجنائي يقبض على شاب تحرش بـ”فتاة” في وادي الدواسر

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة وادي الدواسر صباح اليوم الثلاثاء القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة بالمحافظة وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وذكر مصدر أمني لـ “الوئام” أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شاب بالتحرش بفتاة أمام أحد المحال التجارية بمحافظة وادي الدواسر فقد أسفرت إجراءات الاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورط في ذلك، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأشار المصدر إلى أن عملية القبض على المتحرش تأتي ضمن الجهود المثمرة التي تقوم فيها شعبة التحريات والبحث الجنائي في ضبط المخالفين في القضايا الأمنية من خلال تتبع تحركاتهم ورصدها بسرية تامة والقبض عليهم في أوقات قياسية.

ومن المنتظر أن تنشر شرطة منطقة الرياض بيان حول الحادثة خلال 24 ساعة.