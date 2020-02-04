الحجر الصحي 14 يوماً لمدير الخطوط الجزائرية بسبب كورونا

وضعت السلطات الصحية، رئيس الخطوط الجوية الجزائرية في الحجر الصحي، 14 يوماً، بعد إصراره على مرافقة الطلبة الجزائريين الذين أجلتھم الحكومة الجزائرية من ووھان الصینیة بؤرة فيروس كورونا.

ونقل موقع “البلاد نت” الجزائري، أن الرئیس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، وضع في الحجر الصحي، إلى جانب الطلبة العائدين وطاقم الشركة الذي تحول إلى الصين، لإجلاء الطلبة الجزئريين.

وأورد الموقع أن الإجراء الصحي الاحترازي بمنع رئيس الخطوط الجوية الجزائرية من مغادرة الإقامة التي خصصتها الجزائر للعائدين من الصين، سيحرم المسؤول الجزائري أيضاً من حضور حفل زفاف ابنه في الأسبوع المقبل.