رايت: الفوز بدوري أبطال أوروبا سينقذ موسم مانشستر سيتي

قال إيان رايت مهاجم إنجلترا السابق إنه مع اقتراب ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فإنه يجب أن ينصب تركيز مانشستر سيتي على التتويج الأوروبي وسيمثل ذلك نجاحا للموسم.

وخسر سيتي 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد ليسقط للمرة السادسة في الدوري هذا الموسم، وبفارق هزيمتين عن مسيرته في الموسم الماضي بأكمله، ليصبح على بُعد 22 نقطة من ليفربول المتصدر الذي يبدو في طريقه للفوز بلقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.

لكن رايت قال إن سيتي، الذي يواجه ريال مدريد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر، يستطيع إنقاذ موسمه الحالي.

وأضاف مهاجم منتخب إنجلترا السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يشعر المرء أنه إذا لم يحقق (سيتي) الفوز بدوري الأبطال فلن يكون الموسم جيدا لكن إذا فاز سيعد موسما رائعا”.

وتابع “أُفضل البدء في منح راحة للاعبين (الأساسيين) بسبب ذلك لأن هذا ما ينبغي أن ينصب عليه تركيز سيتي”.

ولم يسبق لبيب جوارديولا، الذي حصد لقب دوري الأبطال مرتين مع برشلونة، أن قاد سيتي إلى أبعد من دور الثمانية في هذه المسابقة.

وسيلعب سيتي في الدوري مع وست هام يونايتد، صاحب المركز 18،يوم الأحد المقبل.