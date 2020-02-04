إيران: سجن اثنين موظفين بمؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية

قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء إن أحكاما بالسجن صدرت بحق اثنين من العاملين في مؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات

المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).

وأضاف المتحدث غلام حسين إسماعيلي “تم رصد ومحاكمة اثنين …من جواسيس سي.آي.إيه كانا يعملان تحت ستار منظمة ومؤسسة خيرية،والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي”.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية على الهواء مباشرة إنه لن يتم الكشف عن اسمي المتهمين لأن الأحكام الصادرة بحقهما ليست نهائية.