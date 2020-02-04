تركيا تتوعد النظام السوري.. وتتوسل لروسيا لحماية جنودها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه تقع على عاتق روسيا مهمة كبيرة لإيقاف “وقاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد” التي زادت في الآونة الأخيرة. على حد تعبيره.

وأضاف أوغلو، في تصريحات صحفية، أن “تركيا لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التي تستهدف قواتها في إدلب”. مؤكدا أن “بلاده قامت بالرد وستواصل الرد إن تكررت الهجمات”.

لكن مركز المصالحة الروسي نفى تسجيل “أي ضربات (تركية) على القوات السورية”.

وقال تشاووش أوغلو إن “العذر الروسي بعدم قدرتهم على التحكم بالنظام السوري بشكل كامل، ليس صائبا”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 جنود أتراك وجرح 9 آخرين في قصف مدفعي للجيش السوري في منطقة إدلب (شمال غرب سوريا).

من جانبه، كشف مركز المصالحة الروسي أن “سلاح الجو التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في إدلب عندما تعرض لقصف القوات الحكومية السورية”.