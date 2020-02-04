مدني الباحة يحذر المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة على لسان الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقال ابن دايس: نظراً لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير بمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف: نحث جميع الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، ونشدد بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع .

وأردف: ندعو الإخوة المواطنين والمقيمين إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.