دراسة: تناول اللحوم الحمراء مرتين أسبوعيا يعرضك لخطر الموت المبكر

خلصت دراسة أمريكية إلى أن تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة مرتين أو أكثر أسبوعيا يزيد من خطورة الاصابة بأمراض القلب.

وذكرت صحيفة”ديلي ميل” البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن من يتناولون اللحوم مرتين أو أكثر أسبوعيا معرضون لخطر الموت المبكر.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإصابة بأمراض القلب ترتفع بنسبة 7% لدى من يتناولون اللحوم بمعدل متكرر أسبوعيا.

وأوضحت الدراسة أن السمك هو الوحيد الذي يعد آمنا تماما، ولكنه غير موجود في وجبات معظم الناس .

وتأتي هذه الدراسة عقب ظهور تقرير مثير للجدل العام الماضي أشار إلى أن الصلة بين اللحوم وأمراض القلب ضعيفة للغاية، مؤكدا أنه حتى من يمتنعون عن تناول اللحوم لحماية أنفسهم من أمراض القلب لن تقل لديهم فرص الإصابة بهذه الأمراض.

وقالت الأستاذة القائمة على هذه الدراسة نوريات الين، من جامعة نورث ويسترن في شيكاغو، إن إجراء تغيير ولو ضئيل يمكن أن يكون أمرا جيدا.

وقالت” إنه تغيير ضئيل، ولكن يستحق تجربته وهو الحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة مثل النقانق”.

وجرى نشر الدراسة في دورية جيه ايه ام ايه انترنال ميدسن الشهرية، وشملت رصد الحميات الغذائية لـ 29682 رجل وسيدة.