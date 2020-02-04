“هلال الباحة” يرفع جاهزيته خلال الظروف الجوية وكثافة الضباب بالمنطقة

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة، الشئون الإسعافية، بالاتصال المباشر عليهم والاتصال عبر الجهاز اللاسلكي بالعمليات والمراكز الإسعافية ورفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الظروف الجوية وكثافة الضباب التي تمر بها المنطقة، اليوم الثلاثاء، من خلال التنبيهات الجوية.

وأكد أنه بالإمكان استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين على الرقم الإسعافي (997)

أو من خلال تطبيق (اسعفني) عند حدوث أي طارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 16 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد مدير عام الفرع خالد الغامدي، جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف والقيادة بحذر شديد على الطرق أو الابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها، ودعا بالسلامة للجميع.