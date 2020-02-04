بحضور نائب وزير التعليم.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر “الهوية الوطنية” الذي نظمته جامعة شقراء

نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رعى نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، حفل افتتاح المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمعرض المصاحب له؛ الذي نظمته جامعة شقراء وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتركونتننتال بالرياض.

وبدأ البرنامج بافتتاح المعرض المصاحب الذي تضمن عددا من الأجنحة لمشاريع الجامعة، ومشاريع طلاب الجامعة في الكليات الصحية والهندسية بالإضافة إلى جناح الهوية الوطنية، بعد ذلك انطلقت جلسات المؤتمر بالسلام الملكي، ثم بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تلاه كلمة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ثم كلمة مقرر المؤتمر الدكتور طلال الشريف.

وأكد النائب في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أن المملكة قد أولت اهتماماً كبيراً بمفاهيم الهوية الوطنية منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه -، وأن هذا المؤتمر يأتي استمراراً للنهج الإداري الذي تضطلع به جامعاتنا الوطنية في سياق دعمها لتوجهات المملكة التنموية، وتحقيق رؤاها وتطلعاتها المستقبلية.

وقال العاصمي: نعيش في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تشهد المملكة اهتماماً غير مسبوق بهويتنا الوطنية من خلال منظومة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تستهدف تعميق الانتماء الوطني، وتعزيز القيم الإيجابية كالوسطية والتسامح، وتحمل المسؤولية الاجتماعية والالتزام بالعمل في ظل ما يشهده العالم من تغيرات.

كما ذكر “العاصمي”، أن التعليم يمثل مدخلًا لتحقيق أهداف الدولة فمهامه ومسؤولياته تتعدى حدود تكوين المعرفة إلى فضاءٍ رحب يعمل على غرس قيم المواطنة، وتنميتها في نفوس الطلاب بما يعزز روح المبادرة والعطاء وتحمل المسؤولية، ليكونوا شركاء في بناء المستقبل وترسيخ المنجزات السعودية الحضارية والفكرية والتنموية.

من جانبه أكد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن الهوية الوطنية من القضايا الأساسية المهمة في عمليات الإصلاح والتطوير؛ لأنها تعني الصلة بين الفرد والدولة ،وأن العولمة قد أفرزت واقعا جديدا في مجال إعادة تشكيل الهويات الوطنية وتعزيزها ،الأمر الذي يستوجب على الجامعات القيام بدور في تعزيز الهوية الوطنية السعودية.

وهو ما تبنته جامعة شقراء وأفرزت هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية تحت عنوان (الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030) وبشعار – مستعدون للمستقبل ومشاركون في صناعته، وذلك انسجاماً مع الرؤية التي جاءت الهوية الوطنية أحد توجهاتها الرئيسية؛ لبناء المواطن السعودي.

كما ألقى الدكتور طلال بن عبدالله الشريف كلمة المؤتمر، حيث أكد فيها أن التحديات الوطنية تتطلب إعادة تشكيل الهوية الوطنية بما يتواكب مع المتغيرات المعاصرة، وأن لا يكتفى بمؤتمر واحد بل يجب أن يكون الحوار حوله في كل المحافل الثقافية والأدبية، والمهرجانات وعبر المساجد والمدارس والجامعات ومراكز الأبحاث، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى؛ وذلك لدعم عمليات الاصلاح والتطوير النهضوي الذي تعيشه بلادنا بصورة غير مسبوقة وهذا ما استشعرته جامعة شقراء وعملت عليه.

إثر ذلك انطلقت جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 57 متحدثا عبر 10 جلسات رئيسية على مدى يومين يعرض فيهما 138 بحثاً عبر 32 ورشة عمل، لغرض تحقيق أهداف المؤتمر وهي : تعزيز الهوية الوطنية، وغرس قيم الانتماء والولاء الوطني، وقيم الوسطية والتسامح.

ودعم برنامج تعزيز الشخصية السعودية كأحد أهم البرامج الاستراتيجية لرؤية 2030، وكذا عرض التجارب العالمية والرؤى الاستشرافية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.

وتواصلت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للهوية الوطنية وتوزعت جلساته على محورين مهمين هما “دور القطاعات التعليمية والمؤسسات الوطنية الأخرى في تعزيز الهوية الوطنية، التجارب العالمية والرؤى الاستشرافية في مجال تعزيز الهوية الوطنية”، شارك فيها مجموعة من الباحثين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى أربع ورشات عمل.

واختتم المؤتمر جلساته العلمية باستخلاص اللجنة العلمية من الأطروحات الفكرية السابقة جملة من التوصيات قدمها مقرر المؤتمر الدكتور طلال الشريف ومن أبرزها:

1- رفع برقية شكر وتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، على ما تحظى به الهوية الوطنية السعودية من رعاية سامية وتوجيه مستمر؛ للحفاظ على سماتها العربية والإسلامية وتراثها وثقافتها وأصالتها، ودعم كل الجهود الوطنية لحماية قيمها والاعتزاز بها .

2- رفع برقية شكر وتقدير إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقراره لبرنامج تعزيز الشخصية السعودية كأحد أهم البرامج الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما حواه البرنامج من مضامين كبيرة وعميقة وشاملة لتعزيز الهوية الوطنية السعودية.

3- رفع برقية شكر وتقدير لوزير التعليم على موافقته إقامة المؤتمر الدولي (الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030) ورعايته للمؤتمر، ودعمه اللامحدود لجامعة شقراء بتذليل كل التحديات لتسهيل إقامة المؤتمر .

4- الاعتزاز بالدين الإسلامي والحضارة الإسلامية وتاريخها، والمحافظة على اللغة العربية؛ كونها مقوم أساسي من مقومات هويتنا، والعمل على سيادتها وتفردها بالحب والولاء، والتأكيد على ما جاءت به رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الحفاظ على المنظومة الفكرية والنظام الأخلاقي في المجتمع السعودي .

5- التأكيد على جميع القطاعات الوطنية التعليمية وغير التعليمية ،ومراكز الأبحاث بمحورية التراث والتاريخ الوطني في تعزيز الهوية الوطنية، وإعادة بناء مناهج التاريخ الوطني بما يضمن سلامة محتواه، وجوانب إسهامه في تعزيز الهوية الوطنية، دعم التعاون بين الجامعات ودارة الملك عبدالعزيز؛ لاستثمار المخزون الوطني التاريخي لتعزيز الانتماء الوطني، وحث المتخصصين الأكاديميين في التاريخ والتراث والثقافة في الجامعات السعودية على الإسهام في نقل المعرفة الوطنية لجيل الشباب وفق وسائل التواصل الحديثة،ومراجعة التخصصات في أقسام الدراسات الإنسانية في الجامعات السعودية وتطويرها؛ لتخريج جيل قادر على العمل في المشروعات الوطنية الجديدة في مجالات التراث والثقافة.

6- التأكيد على دور الأسرة السعودية الرئيس في تكوين الشخصية، وتنمية قدراتها العقلية والجسمية والنفسية، والقيام بمسؤولياتها الوطنية والتوجيه الصحيح نحو غرس وتعزيز قيم الهوية الوطنية ، والعمل على إيجاد آلية لتنظيم التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بتنشئة ورعاية الأطفال والشباب؛ لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية روح الولاء والانتماء الوطني.

7- تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها ( السياسات والأهداف ، المناهج ، الأنشطة وطرائق التدريس، التقويم ) في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ؛ من خلال تكوين وتنمية واستثمار رأس المال البشري المتوافق مع طبيعة العصر والتحولات النوعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، والتركيز في محتوى المناهج والأنشطة على قيم الوسطية والاعتدال وقيم التسامح وقبول الآخر، والالتزام بالسلام وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة والعناية بالتاريخ والمورث الحضاري؛ لكونها تشكل أحد ملامح الشخصية السعودية المعاصرة ومفتاح للتعايش مع شعوب العالم.

8- توظيف الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع السعودي، وحمايتهم من المحتويات الإعلامية التي تحمل أفكاراً هدامة تسعى إلى التأثير على الهوية الوطنية بالتشكيك في المعتقدات والقيم والثوابت، وإدراك دور الحسابات الرسمية على تويتر في نشر المعلومات وتشكيل المعارف لدى الشباب، وطبيعة تفاعلهم مع المضامين التي يتعرضون لها، وضبط العلاقة التي تحكم الحسابات الرسمية على تويتر بتعزيز الهوية الوطنية للشباب السعودي، وعناية مؤسسات التعليم العالي والعام بتفعيل الإعلام الجامعي والتربوي عامة في نشر القيم الايجابية المعززة للهوية الوطنية.

9- تحويل الملحقيات الثقافية السعودية بمختلف دول العالم إلى مراكز ثقافية حضارية؛ لأجل هدف نهائي يتمثل في تقديم وجه حضاري ثقافي إعلامي للمملكة.