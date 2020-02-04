الاتحاد الأوروبي يرفض خطة ترامب للسلام: تخالف المعايير المتفق عليها دوليًا

رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من الخطة الأمريكية الجديدة للسلام في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطة تخالف “المعايير المتفق عليها دوليًا”، وإن ضم إسرائيل لأي أرض فلسطينية سيبقى محل نزاع.

وقوبلت الخطة، التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، برفض صريح من الفلسطينيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، موقفه من الخطة، اليوم، في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي خوسيب بوريل.

وقال بوريل في البيان: “لإقامة سلام عادل ودائم لا بد من حسم قضايا الوضع النهائي الباقية دون حل عبر مفاوضات مباشرة بين كلا الطرفين”، مشيرًا إلى أن من بين تلك القضايا التي لا تزال محل نزاع حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي للقدس.

ومضى “بوريل” قائلًا: “المبادرة الأمريكية، كما تم الإعلان عنها يوم 28 يناير، تبعد عن تلك المعايير المعترف بها دوليا”، مضيفًا: “لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر

دون منازع”.

وأدان الاتحاد الأوروبي قرار ترامب في عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلا إن واشنطن ابتعدت عن وضعها كوسيط للسلام.