وزير الإعلام اليمني: الجسر الجوي خطوة إنسانية تؤكد حرص الحكومة والتحالف

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية لتسيير الجسر الجوي ضمن جهود تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، موجهًا الشكر والتقدير للأشقاء في الأردن ومصر على تعاونهم الأخوي.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “إن الجسر الجوي خطوة إنسانية جاءت بعد رفض الميليشيا الحوثية لمبادرات وفد الحكومة المتكررة وآخرها في مشاورات السويد لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

وأشار الإرياني إلى أن ‏هذه الخطوة الإنسانية تؤكد حرص الحكومة وتحالف دعم الشرعية على التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتسهيل سفرهم لتلقي العلاج”.

ونوه إلى ضرورة وضع آلية لضمان تمكن جميع الحالات المرضية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من الاستفادة من الجسر الجوي وعدم احتكاره في حالات خاصة بالميليشيا، وضمان التدقيق في هويات المستفيدين ومرافقيهم للحيلولة دون استخدامه لأغراض سياسية.