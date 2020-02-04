بعد أن عانت من “العضل” طويلا .. القضاء ينقذ فتاة عاملة من قبضة شقيقيها العاطلين ويزوجها

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الوئام-الرياض-عبد الرحمن الرفاعي

في واحدة من القضايا الإنسانية، أنصف القضاء فتاة عاملة عانت من العضل لسنوات، وقام القاضي بعقد زواجها من رجل كان قد تقدم لخطبتها من قبل بعد الإستفسار عنه و التأكد من كونه مناسبا .

و تحمل القضية معاناة إنسانية لفتاة تعمل في إحدى الوظائف وتبلغ من العمر 36 عاما،تم عضلها من قبل شقيقين لها عاطلين عن العمل، و يصغرانها في السن ويستغلانها ماليا،حسبما أفاد محام باشر القضية للوئام

وكان الشقيقان يردون دائما بالرفض عند تقدم أحد الخاطبين لإختهم ، وقبل سنه تقريبا أراد أشقاؤها إجبارها على الزواج برجل مسن وقاموا بضربها إجبارا للقبول به، ولكنها هربت وبلغت “حقوق الإنسان” و أودعت دار الإيواء لمساعدتها.

وقبل عام تواصلت مع أحد العاملين في دار الإيواء و بالتعاون معه تم التواصل مع محامية الدار التي تم توكيلها لمباشرة القضية ليتم تقديم دعوى عضل ضد أخويها ، وبعد عدة جلسات تم إثبات عضلها.

وكان قد تقدم لها خاطب سابق تم رفضه من قبل أخويها ،استفسر عنه القاضي وأقتنع به و أنه الرجل المناسب ، وبعد موافقتها قام القاضي بعقد زواجها من الرجل،بعد أن تنازلت عن حقها في أقامة حفل زواج .

 