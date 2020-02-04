كيف ساهمت برامج التنظيم العقاري في تنظيم قطاع الإسكان بالمملكة؟

حراك كبير ذلك الذي يعيشه قطاع الإسكان في المملكة، خصوصاً في ظل السعي الدؤوب من قبل وزارة الإسكان بالرقي بالقطاع ورفع جودته لتحقيق تطلعات المستفيدين وذلك بعد إنشاءها لبرامج التنظيم العقاري عام 2015، التي تساهم عاماً بعد آخر في تنظيم وتطوير القطاع العقاري بالمملكة.

وحققت برامج فرز الوحدات العقارية والبناء المستدام واتحاد الملاك إضافة إلى برنامج الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان للمواطنين بيئة عقارية وحلول خدمية متنوعة تساهم في توفير سُبل التعايش والبيئة الملائمة للمستفيدين، في ظل سعي الوزارة لتحقيقها عبر تطويع جميع الإمكانيات واستثمار التجارب الفعّالة، حتى تحققت الكثير من الإنجازات الملموسة خصوصاً في الأعوام الأخيرة.

وأثمرت جهود برنامج فرز الوحدات العقارية المعني بفرز وتقسيم الوحدات وحصرها بصكوك مستقلة، بفرز ١٤٨٩٥ وحدة عقارية بإجمالي ٦٩٤٦٤٠٨ م٢، وفرز ٦٢،٩٤٢ وحدة عقارية بإجمالي ٢٩،٥٠٠،٠٠٠ م٢ وذلك في عام ٢٠١٩ مُحققاً بذلك الهدف الرئيسي من البرنامج وهو تقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وتوثيها.

‏كما عمل برنامج البناء المستدام على إيجاد حلول للقضاء على مشكلة تخوف المستفيدين من تملك العقار التي من شأنها توفير خدمات للأفراد والمطورين للمساهمة في إطالة عمر العقار وبيع وحدات سكنية مثالية، محققاً بمبادراته نمو عدد العقارات المسجلة في منصة البناء المستدام إلى أكثر من ١٥٠٠٠ عقار، مع ارتفاع عدد طلبات فحص المباني الجاهزة نهاية عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ طلب، كما وفر البرنامج وظائف شاغرة للفاحصين المعتمدين ليصل عددهم في نهاية عام ٢٠١٩ إلى ١٢٠٠ فاحص، وتغطية جميع مناطق المملكة في عملية تقديم خدمات البناء المستدام، وحصول أحد المشاريع العقارية الرائدة على شهادة تقييم الاستدامة، بالإضافة إلى اعتماد أول منتج تأميني في جودة البناء‪.‬

وحرصاً من وزارة الإسكان على تحسين جودة الحياة السكنية بين الأفراد والمجتمع وتعزيز مفهوم العقارات ذات الملكية المشتركة، حقق برنامج اتحاد الملاك مستهدفات الاتحادات المفعلة بنسبة ٧٩٪ وبنسبة نمو ٤٠٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٨م والاتحادات المسجلة بنسبة ١٠٠٪ وبنسبة نمو ١٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٨م، مما ساهم برفع الوعي لدى الملاك بسداد مستحقات الاتحادات في البرنامج بنسبة التزام وصلت إلى ٩١٪، وتعزيز ذلك من خلال إطلاق جائزة أفضل اتحادات ملاك من قِبل سمو أمير منطقة الرياض لتحفيز المُلاك والتي تبعها تسليم جوائز مثيلة في عدة مناطق بالمملكة برعاية أصحاب السمو أمراء المناطق‪.‬

بدوره، عزز برنامج الرقابة الشمولية دور الإشراف الميداني على المنشآت العقارية وبرامج التنظيم العقاري للتأكد من سيرها حسب الخطط الموضوعة لها، كما قام بتنفيذ ٣٢١٩٦ جولة ميدانية، وتلقى ١٨٦٦ بلاغ، عدا أنه قام بتطوير كوادره الميدانية المهنية بأكثر من ٤ ورش عمل خلال العام الماضي‪.

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وتعكس برامج التنظيم العقاري عدة أهداف تساهم في إضافة قيمة مضافة للمواطنين لتتماشى مع الطموحات المبنية على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، انطلاقاً من رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاعين العقاري والسكني‪.