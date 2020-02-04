مشيدا برجال الدفاع المدني .. أمير الشرقية: الحفاظ على الأرواح و الممتلكات مسؤولية الجميع

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة في القيام بمهامهم وأعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، وما يقدمونه من تضحيات مشهودة واجبٌ على الجميع استذكارها وشكرها.. منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في

سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد على أهمية التوعية والحرص على الجهود الوقائية والاستفادة من التقنية في إيصال الرسائل التوعوية داعياً ببذل الجهود لتذليل الصعوبات بما يسهم في الحد من الحوادث بأنواعها والأزمات والتعاون مع الدفاع المدني لتحقيق المطلوب منه.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم، فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار ” الحاضر .. وصناعة المستقبل ” والذي تستمر فعالياته لمدة يومين بمدينة الدمام وبحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وضيف الشرف سعادة الفريق خالد بن راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير عام الدفاع المدني وضيف الشرف الفريق/خالد بن راكان المكراد مدير عام الادارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة ومديري الدفاع المدني بمناطق المملكة .

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي عن الملتقى إثر ذلك القى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق/سليمان بن عبدالله العمرو كلمته التي رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

أمير المنطقة الشرقية لتشريفه هذا الملتقى السنوي والضيوف الكرام, كما رحب بمدير الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة الفريق خالد بن راكان المكراد على المشاركة في هذا الملتقى .

واضاف الفريق العمرو في كلمته انه سيطرح في هذا الملتقى النوعي عددٌ من أوراق العمل والتجارب والمبادرات حول المستقبل والمنافسة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة, من خلال الإبداع في الطرح والتجديد في الأداء مستغلين أحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة ، وأدق تقنيات التواصل الاجتماعي الجديد؛ للوصول لهدفنا الرئيس: سلامة الإنسان وحماية الممتلكات عبر الرؤى والتطلعات المستجدة .

بعد ذلك ألقى ضيف الشرف الفريق/خالد بن راكان المكراد كلمة شكر فيها المملكة قيادة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة والتي تعكس ما بين البلدين الشقيقين من روابط المحبة , وأشار المكراد على أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة منها وتطويرها وتنميتها .

وتم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني و جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) بعدها تم استعراض نماذج من الابتكارات في بهو قاعة الاحتفال و عرض التجارب والمبادرات المنفذة، وتبادل الأفكار لنقل المعرفة وتبادلها من منسوبي الجهاز وقياداته العليا .

وفي الختام كرم سمو أمير المنطقة الشرقية المشاركين في الملتقى، أثر ذلك قدم معالي الفريق سليمان بن عبد الله

العمرو هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية .