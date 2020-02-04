السيسي يعلن إطلاق سراح 22 صيادًا مصريا محتجزين في اليمن

أعلنت الرئاسة المصرية، قبل قليل، تحرير 32 صيادًا تم احتجازهم في اليمن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز، الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج».

وتابع الرئيس: «وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين..تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».